Патрушев: в России преступность снизилась на треть с 2000 года

Количество преступлений в России сократилось более чем на треть по сравнению с 2000 годом. Об этом сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев , выступая на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".

Он отметил, что этот результат стал следствием политики президента РФ Владимира Путина , так как главой государства "внедрены действенные системные механизмы борьбы с преступностью".

"В результате число криминальных деяний к настоящему времени в сравнении с 2000 годом сократилось более чем на треть", - сказал Патрашуев.

Он привел в пример, что с 2000 года на три четверти снизилось количество умышленных убийств, на 65% - фактов тяжкого причинения вреда здоровью, практически вдвое сократилось число краж, на 90% сократилось число разбоев и более чем на три четверти - грабежей. А также, отметил секретарь Совбеза, "борьба с незаконным оборотом наркотиков привела его к сокращению на треть".