Захарова прокомментировала визит фон дер Ляйен в Киев
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала визит в Киев главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
«Урсула фон дер Ляйен заявила, что прибыла в Киев для обсуждения пути вступления Украины в ЕС. То есть опять вернулась к своей основной специальности», – с иронией написала Захарова в Telegram-канале.
У фон дер Ляйен медицинское образование, в 1988-1992 годах она работала врачом-ассистентом в гинекологической клинике при Ганноверском мединституте.
Ранее глава Еврокомиссии заявила, что приехала в Киев, чтобы обсудить «путь вступления Украины в ЕС» и финансовую поддержку со стороны Брюсселя.
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