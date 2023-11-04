Грызлов призвал Польшу конструктивно общаться с соседями

Польше пора побороть манию величия и перейти к конструктивному взаимодействию с соседями. Об этом говорится в поздравлении посла России в Белоруссии Бориса Грызлова с Днем народного единства.

"Для Польши сейчас самое время наконец побороть манию величия, вырваться из замкнутого круга и перейти к прагматичному и конструктивному взаимодействию с соседями - в том числе Россией и Беларусью", - написал он.

Посол напомнил, что 411 лет назад в "самое тяжелое время, когда страна буквально стояла на грани утраты суверенитета", предки россиян положили конец междоусобицам, сплотились и отстояли родную землю.

"Польша, мнившая себя без малого сильнейшей европейской державой той эпохи, с позором отступила - но, очевидно, так и не усвоила урок", - добавил он.

По словам Грызлова, "польские политики и элиты веками паразитировали на национальных чувствах, не будучи способными предложить своим гражданам созидательную повестку", именно от их стратегических ошибок страдает польский народ.

"Именно в сотрудничестве со странами Большой Евразии сегодня заключен колоссальный потенциал роста и развития. Но для этого Варшаве необходимо понять и принять простую истину: с нами бесполезно пытаться разговаривать на языке угроз и ультиматумов", - подчеркнул посол.