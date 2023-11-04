Посол РФ рассказал, какие ценности объединяют россиян

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что сплоченность жителей РФ особенно актуальна в условиях войны коллективного Запада против страны, и объяснил, какие ценности делают российский народ единым. Об этом дипломат рассказал в своем поздравительном слове по случаю Дня народного единства, которое опубликовано в Telegram-канале посольства РФ в США.

По словам Антонова, сегодняшний праздник является символом национального согласия, которое всегда помогало россиянам сохранить свободу, независимость и культурную идентичность.

«Это особенно актуально в нынешних условиях, когда «коллективный Запад» развязал очередную войну против нашей страны и провозгласил своей целью «стратегическое поражение» России», — говорится в сообщении посла.

Дипломат также отметил активную жизненную позицию россиян, их стремление быть с Родиной и заинтересованность граждан в процветании страны.

«Именно эти ценности нас объединяют и делают сильнее», — подчеркнул Антонов.