В МИД России заявили об ответных мерах на переброску F-35 США в Британию

Россия примет необходимые военно-технические меры предосторожности в связи с планами по переброске в Великобританию американских истребителей F-35, которые способны нести ядерное оружие. Об этом заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в кулуарах Евразийского экономического форума.

В МИД считают, что переброска этих истребителей является "линией усиление военного давления на Россию". Если посмотреть на деятельность НАТО в целом, то можно увидеть уплотнение учений, повышение их масштаба, также в ближайшие месяцы организуется новая серия учений, отметил он и добавил, что это часть политики сдерживания РФ.

По его словам, это будет учтено в оперативных планах военного планирования, и во всем том, что составляет деятельность вооруженных сил.