Россия получила приглашение на заседание глав МИД ОБСЕ

Россия была приглашена на заседание совета министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко, передает РИА Новости.
«Намереваемся поехать на уровне министра, это министерская встреча», — поделился он.
Встреча глав МИД ОБСЕ пройдет с 30 ноября по 1 декабря 2023 года в столице Северной Македонии Скопье.
Ранее федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что на встречи ОБСЕ необходимо приглашать глав МИД России и Белоруссии. Он напомнил, что в данную организацию входят 57 стран-участниц, и выразил мнение, что на заседания нужно приглашать каждую из них.
В прошлом году заседание глав МИД ОБСЕ проходило в польском городе Лодзь, при этом Варшава отказала министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову в участии. В России такое решение назвали беспрецедентным и провокационным.