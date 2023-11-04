Антонов поздравил россиян с Днем народного единства

Сплоченность россиян особенно актуальна в условиях очередной войны коллективного Запада против России . Об этом посол РФ в США Анатолий Антонов заявил в поздравлении соотечественникам по случаю Дня народного единства.

"У всех нас одно историческое прошлое и общее будущее. Именно сплоченность всегда помогала россиянам сохранить свободу, независимость и многогранную культурную идентичность", - подчеркнул глава российского диппредставительства.

"Это особенно актуально в нынешних условиях, когда коллективный Запад развязал очередную войну против нашей страны и провозгласил своей целью "стратегическое поражение" России", - отметил Антонов.

"Мы ценим вашу активную жизненную позицию и стремление быть вместе с исторической Родиной, несмотря на разжигаемую местными властями русофобию. Видим вашу заинтересованность в благополучии и процветании Российской Федерации. Именно эти ценности нас объединяют и делают сильнее", - обратился российский посол к соотечественникам.

"Пусть День народного единства всегда будет праздником нашей солидарности, взаимопомощи, патриотизма и верности убеждениям", - заявил Антонов, отметив, что вместе россияне "преодолеют любые трудности и добьются успехов".

День народного единства отмечается в России с 2005 года. Праздник учрежден в память о том, как в ноябре 1612 года войска народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободили Москву от польских интервентов.