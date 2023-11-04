В Совфеде рассказали об изоляции США в ООН

США фактически оказались в изоляции после недавних голосований в Генассамблее ООН . На это в своем Telegram-канале Алексей Пушков .

Политик обратил внимание, что в последнее время Вашингтон при голосованиях во Всемирной организации «остается в явном меньшинстве или в квази-одиночестве». Так, США оказались в числе 12 стран, проголосовавших против прекращения огня в Газе. В вопросе же отмены экономического эмбарго США в отношении Кубы союзником Вашингтона оказался лишь Израиль, а также воздержавшаяся Украина.