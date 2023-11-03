Меликов заявил о новых попытках вывести дагестанцев на улицы

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что в соцсетях продолжаются попытки вывести жителей республики на улицы и устроить провокации. Обращение главы республики опубликовано в его Telegram-канале.

По его словам, враги пытаются и дальше раскачивать ситуацию в республике, «ухватившись за ошибки нашей молодежи». Меликов обратился с призывом к дагестанцам не становиться «послушными куклами и не повторять ошибок тех, кто был в аэропорту».

Ранее 3 ноября республиканский глава заявил, что нужно поставить точку на событиях в аэропорту Махачкалы. По его словам, исправить содеянное уже не получится, но можно не допустить повторения подобного в будущем.