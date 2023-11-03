Меликов призвал жителей Дагестана не поддаваться на манипуляции

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил о новых призывах к беспорядкам в республике. Обращение политика опубликовано в его Telegram-канале.

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Меликов призвал земляков не поддаваться на манипуляции в соцсетях. По его словам, провокаторы не оставляют попыток вывести молодежь на улицу под различными предлогами.

Глава республики отметил, что манипуляторы думают лишь об ослаблении России.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли 29 октября. Собравшиеся ворвались в здание воздушной гавани и начали искать евреев среди пассажиров рейса, прибывшего из Тель-Авива.