Кадыров вручил ключи от автомобилей командирам чеченских подразделений

"Отмеченные сегодня командиры не раз доказывали свою преданность интересам Родины, обладают прекрасным послужным списком, а их заслуги отмечены высокими государственными наградами. В настоящее время они также вносят значительный вклад в проведение специальной военной операции на Украине", - добавил Кадыров.