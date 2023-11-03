МИД заявил об отсутствии связи с россиянами, находящимися в плену у ХАМАС

У Москвы нет информации о состоянии россиян, которые находятся в плену у ХАМАС
Замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что у Москвы нет информации о состоянии россиян, которые попали в заложники к ХАМАС. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отвечая на вопрос о том, живы ли российские заложники, Богданов ответил, что у Москвы нет с ними связи.
«У нас информации, у нас нет связи с заложниками», — заявил он.
Помимо этого Богданов также добавил, что Россия поддерживает связь с самим движением ХАМАС, в том числе и для обсуждения ситуации с заложниками.
«Они должны знать, где заложники. Более того, мы как раз говорили, что именно хамасовцы должны дать эту информацию Международному Красному Кресту, которые должны туда поехать, забрать заложников и отвезти в Израиль, к родным. Мы не можем в этом участвовать. При этом ХАМАС говорит, что представители МККК не могут поехать освобождать заложников под бомбежками», — рассказал он.
Ранее замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури заявил, что иностранные заложники находятся в Газе «в качестве гостей».