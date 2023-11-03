МИД заявил об отсутствии связи с россиянами, находящимися в плену у ХАМАС

«Они должны знать, где заложники. Более того, мы как раз говорили, что именно хамасовцы должны дать эту информацию Международному Красному Кресту, которые должны туда поехать, забрать заложников и отвезти в Израиль, к родным. Мы не можем в этом участвовать. При этом ХАМАС говорит, что представители МККК не могут поехать освобождать заложников под бомбежками», — рассказал он.