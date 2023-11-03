ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с нацизмом

Третий комитет Генассамблеи (ГА) ООН, занимающийся социальными и гуманитарными вопросами и проблемами прав человека, принял российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. Об этом сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что в ходе голосования 112 стран высказались за, против резолюции проголосовали представители 50 стран, включая Украину, Германию, США, Канаду и Великобританию.

Принятая резолюция включает в себя положения, рекомендующие странам принять законодательные и образовательные меры для предотвращения пересмотров итогов Второй мировой войны и отрицания преступлений против человечности, совершенных нацистами.

Ранее МВД России объявило в розыск бывшего украинского эсэсовца Ярослава Гунько, заочно обвиненного в геноциде мирного населения на территории Украинской ССР в годы Великой Отечественной войны.