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В России заявили о неосведомленности об ударах Израиля по Сирии

Израиль, как правило, не ставит Россию в известность об ударах по территории Сирии. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов, передает РИА Новости.

В России заявили о неосведомленности об ударах Израиля по Сирии
© Reuters

По его словам, Москва узнает об обстрелах уже после того, как они произошли. Дипломат отметил, что удары Израиля по аэропортам Эн-Найраб в Алеппо и Дювали в Дамаске в Сирии стали полной неожиданностью для России.

22 октября израильские истребители нанесли из акватории Средиземного моря семь ударов по аэропортам в Дамаске и Алеппо. В результате атаки были частично повреждены взлетно-посадочные полосы.

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