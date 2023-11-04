В России заявили о неосведомленности об ударах Израиля по Сирии

Израиль, как правило, не ставит Россию в известность об ударах по территории Сирии. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов, передает РИА Новости.

По его словам, Москва узнает об обстрелах уже после того, как они произошли. Дипломат отметил, что удары Израиля по аэропортам Эн-Найраб в Алеппо и Дювали в Дамаске в Сирии стали полной неожиданностью для России.