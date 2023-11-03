Лавров направил генсеку ООН послание об отзыве РФ ратификационной грамоты ДВЗЯИ

Министр иностранных дел Сергей Лавров направил генсеку ООН послание об отзыве Россией ратификационной грамоты Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). RT на русском
"В адрес депозитария Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний - генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша - направлено послание министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова об отзыве нашей страной ратификационной грамоты ДВЗЯИ", - говорится в заявлении. ТАСС
В МИД РФ отметили, что в условиях враждебного курса США в отношении России сохранять прежний дисбаланс в подходах к ДВЗЯИ, сложившийся между Москвой и Вашингтоном, «оказалось более невозможно». Lenta.ru