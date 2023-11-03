Москва ответит на высылку российского журналиста из Болгарии

«В ответ на преследование властями Болгарии с привлечением спецслужб журналиста «Российской газеты» в Софии Александра Гацака и последующее лишение его постоянной аккредитации вынуждены принять зеркальные меры в отношении шеф-корреспондента Болгарского национального радио в Москве Григорова. Ему предписано сдать своё аккредитационное удостоверение и покинуть Россию», — отмечается в заявлении МИД. RT на русском