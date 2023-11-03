Москва ответит на высылку российского журналиста из Болгарии

Россия вышлет журналиста Болгарского национального радио Ангела Григорова. Парламентская газета
«В ответ на преследование властями Болгарии с привлечением спецслужб журналиста «Российской газеты» в Софии Александра Гацака и последующее лишение его постоянной аккредитации вынуждены принять зеркальные меры в отношении шеф-корреспондента Болгарского национального радио в Москве Григорова. Ему предписано сдать своё аккредитационное удостоверение и покинуть Россию», — отмечается в заявлении МИД. RT на русском
В МИД уточнили, что в случае если болгарские власти примут положительное решение об аккредитации Гацака в Софии, российская сторона будет готова рассмотреть возможность возобновления работы Григорова в России. Lenta.ru