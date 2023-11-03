Путин назвал «острой» проблему абортов в России

Президент России Владимир Путин признал остроту проблемы абортов и перечислил возможные пути ее решения — от запретов соответствующих препаратов до материальной помощи молодым семьям. Демографическую ситуацию он обсудил 3 ноября с новым составом Общественной палаты страны.

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Поддержке семей с детьми последние годы власти уделяют большое внимание, но трудности остаются, констатировал глава государства.

«Конечно, проблема абортов — она такая острая. Вопрос: что с этим делать? […] Запрещать продавать препараты, прерывающие беременность, или улучшать социально-экономическое положение в стране, повышать уровень благосостояния, реальных заработных плат, социального обслуживания, помощи молодым семьям по приобретению жилья», — цитирует Путина ТАСС.

Одним из действенных социальных механизмов он назвал материальную помощь молодым семьям и отметил, что правительство многими способами поддерживает материнство и детство. Он призвал не останавливаться на достигнутом и «ежедневно реагировать на реалии жизни», генерируя «новые соображения». Он также пообещал обсудить с коллегами целесообразность разработки стратегии по демографической безопасности — вопроса, «чрезвычайно важного для будущего государства».

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов призвал запретить принуждение женщин к абортам, а за подобные попытки наказывать по административному и уголовному кодексам. Соответствующие поправки, рассказал законодатель «Парламентской газете», он и намерен разработать. В качестве примера Милонов привел Мордовию, где ввели ответственность за склонение к искусственному прерыванию беременности.