Захарова рекомендовала постпреду Израиля прекратить хамить в Совбезе ООН

Постоянному представителю Израиля в ООН Гиладу Эрдану пора прекращать хамить в Совбезе Организации, заявила " Известиям " официальный представитель МИД РФ Мария Захарова .

Ранее Эрдан в интервью Ynet назвал "смешными" заявления постпреда РФ при ООН Василия Небензи в адрес Израиля по поводу прав человека и международного права, а также допустил несколько других резких высказываний.