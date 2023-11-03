Путин заявил об отсутствии альтернатив началу спецоперации

У России не было другого выбора, кроме как начать специальную военную операцию на Украине (СВО). Об этом заявил президент Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты (ОП). Трансляция мероприятия доступна в Telegram-канале «Кремль. Новости».

«У нас другого выбора не было», — сказал глава государства.

Ранее Владимир Путин также заявлял, что решение начать спецоперацию на Украине было принято, так как других методов не было. По его словам, в какой-то момент стало понятно, что цивилизованные способы обеспечения безопасности России нереальны.