Путин: На события в Махачкале мы отреагируем в соответствии с российскими законами

Президент России Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты РФ призвал обратить внимание на события в Махачкале и отреагировать на них в соответствии с законом.

Напомним, вечером в воскресенье 29 октября сотни молодых людей собрались в аэропорту столицы Дагестана перед прибытием рейса из Тель-Авива. Они выкрикивали антиизраильские лозунги и требовали не допустить прибытия в Дагестан, как они предполагали, израильских беженцев. В результате беспорядков работа воздушной гавани была дезорганизована, зданию аэропорта причинен значительный материальный ущерб. По данным местного Минздрава, пострадали боле 20 человек, в том числе - сотрудники правоохранительных органов.