Путин указал на неточности в американских санкционных списках

Глава государства 3 ноября проводит встречу с новым составом Общественной палаты РФ. В ходе общения заведующий кафедрой журналистики Херсонского педагогического университета Александр Малькевич рассказал, что состоит в восьми санкционных списках, а в американских - два раза.