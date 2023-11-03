Путин указал на неточности в американских санкционных списках

США "плохо считают". Путин - о неточностях в американских санкционных списках
Президент России Владимир Путин иронично прокомментировал неточности в санкционных списках, которые составляют США.
Глава государства 3 ноября проводит встречу с новым составом Общественной палаты РФ. В ходе общения заведующий кафедрой журналистики Херсонского педагогического университета Александр Малькевич рассказал, что состоит в восьми санкционных списках, а в американских - два раза.
"Они плохо считают", - прокомментировал Путин.