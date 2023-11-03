Путин заявил, что у равнодушных к ситуации в Газе «каменное сердце»
Президент России Владимир Путин заявил, что у равнодушных к ситуации в секторе Газа «каменное сердце». Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление Путин сделал во время встречи с новым составом Общественной палаты России.
«Легко вбросить искру, очень легко! На фоне происходящих ужасов там это легко сделать. Потому что, как я уже говорил на встрече с коллегами при проведении Совета безопасности, когда смотришь на страдающих и окровавленных детей, и кулаки сжимаются, и слезы на глаза наворачиваются», — заявил он.
Путин также добавил, что кадры из Газы не могут оставить кого-либо равнодушным.
«Это, мне кажется, реакция любого нормального человека. Если такой реакции нет, то у человека сердца нет, оно каменное!», — добавил президент.
Ранее Путин назвал «свинством» попытки организовать еврейские погромы в России.