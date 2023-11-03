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Путин заявил, что у равнодушных к ситуации в Газе «каменное сердце»

Президент России Владимир Путин заявил, что у равнодушных к ситуации в секторе Газа «каменное сердце». Об этом сообщает ТАСС.

Путин заявил, что у равнодушных к ситуации в Газе «каменное сердце»
© РИА Новости

Такое заявление Путин сделал во время встречи с новым составом Общественной палаты России.

«Легко вбросить искру, очень легко! На фоне происходящих ужасов там это легко сделать. Потому что, как я уже говорил на встрече с коллегами при проведении Совета безопасности, когда смотришь на страдающих и окровавленных детей, и кулаки сжимаются, и слезы на глаза наворачиваются», — заявил он.

Путин также добавил, что кадры из Газы не могут оставить кого-либо равнодушным.

«Это, мне кажется, реакция любого нормального человека. Если такой реакции нет, то у человека сердца нет, оно каменное!», — добавил президент.

Ранее Путин назвал «свинством» попытки организовать еврейские погромы в России.

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