Путин заявил, что у равнодушных к ситуации в Газе «каменное сердце»

«Легко вбросить искру, очень легко! На фоне происходящих ужасов там это легко сделать. Потому что, как я уже говорил на встрече с коллегами при проведении Совета безопасности, когда смотришь на страдающих и окровавленных детей, и кулаки сжимаются, и слезы на глаза наворачиваются», — заявил он.