Путин назвал «невероятным свинством» попытки организовать еврейские погромы в РФ

Попытки Запада организовать руками Украины еврейские погромы в России — это «невероятное свинство». Об этом 3 ноября заявил российский президент Владимир Путин в ходе встречи с членами Общественной палаты восьмого созыва, трансляция мероприятия ведется в соцсетях Кремля.

Около 20:00 29 октября на охраняемую территорию аэропорта Уйташ (Махачкала) проникли посторонние люди, которые оказали вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. Также они прорвались на взлетно-посадочную полосу к самолету, прибывшему из Израиля. Протестующие выступали против палестино-израильского конфликта.

По мнению главы государства, событиями в Дагестане пытались раскачать ситуацию в России изнутри. Он отметил, что необходимо обратить внимание на произошедшее и должным образом отреагировать в соответствии с законодательством. Помимо этого, Путин поблагодарил духовенство за быструю и убедительную реакцию духовенства на события в аэропорту Махачкалы.