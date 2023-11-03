Путин заявил, что в составе Российской империи не было никакой Украины

Владимир Путин сказал, что когда Украина пришла в Россию сотни лет назад, она состояла всего лишь из трех областей.

Президент России Владимир Путин напомнил, что в составе Российской империи не было никакой Украины.

Он напомнил, что все «южнорусские» земли были переданы в состав Украины при образовании СССР, в то время как сама Украина пришла в Россию всего лишь с тремя областями.

Путин напомнил, что Украина пришла в Россию из состава Речи Посполитой, добровольно. При этом при создании СССР была создана огромная Украина, за счет русских земель.