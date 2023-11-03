Путин назвал причину воссоединения России с Крымом

«Ну как? Если б там все было хорошо, и к русским людям, к русскому языку, культуре относились нормально, не было бы вот этих государственных переворотов, то разве бы в голову кому-нибудь в России бы пришло действовать в Крыму так же, как мы действовали? Ну конечно же, нет. Надо же было защищать людей от этой нацистской мрази», – сказал он.