Путин: Россия превращается из «бензоколонки» в самодостаточную страну

Россия защищает свои ценности, культуру, историю и язык и помогает с этим жителям Донбасса и Новороссии, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с членами Общественной палаты. RT на русском

«Я знаю, что многие члены Общественной палаты находятся под санкциями. Это знак того, что противник оценивает на самом деле то, что вы делаете для России», – подчеркнул Путин. Деловая газета "Взгляд"

По его словам, России нужно уделить внимание внутренним проблемам. «Нам нужно сосредоточиться на внутренней повестке. Укреплять демографию, укрепляться внутриполитически», — сказал Путин. Ura.Ru

Как отметил президент, Россия превращается из «бензоколонки» в самодостаточную страну с перерабатывающим производством. Lenta.ru