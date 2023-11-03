Мэрия Махачкалы призвала горожан не поддаваться на провокации

Администрация Махачкалы 3 ноября призвала жителей города не участвовать в несанкционированных акциях и «не поддаваться на провокации». Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии.

Чиновники подчеркнули, что беспорядки в аэропорту Махачкалы были спровоцированы «в результате манипуляций деструктивных сил», а «искреннее сопереживание было использовано для разжигания конфликта».

В мэрии отметили, что «сторонние силы» продолжают попытки манипулировать дагестанцами, призывая их выйти на несанкционированную акцию на выходных.

Чиновники предупредили, что участие в акции «повлечет серьезные последствия».

«Администрация города Махачкалы призывает жителей городского округа воздержаться от участия в любого рода несанкционированных сходах. Призываем вас проявить сознательность и не поддаваться на провокации», - отмечается в сообщении.

В мэрии добавили, что для обсуждения войны Израиля и палестинского движения ХАМАС провели форум, в котором приняли участие более тысячи человек. Среди прочего, на форуме обсудили вопрос оказания гуманитарной помощи жителям сектора Газа.