Мэрия Махачкалы призвала горожан не поддаваться на провокации
Администрация Махачкалы 3 ноября призвала жителей города не участвовать в несанкционированных акциях и «не поддаваться на провокации». Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии.
Чиновники подчеркнули, что беспорядки в аэропорту Махачкалы были спровоцированы «в результате манипуляций деструктивных сил», а «искреннее сопереживание было использовано для разжигания конфликта».
В мэрии отметили, что «сторонние силы» продолжают попытки манипулировать дагестанцами, призывая их выйти на несанкционированную акцию на выходных.
Чиновники предупредили, что участие в акции «повлечет серьезные последствия».
«Администрация города Махачкалы призывает жителей городского округа воздержаться от участия в любого рода несанкционированных сходах. Призываем вас проявить сознательность и не поддаваться на провокации», - отмечается в сообщении.
В мэрии добавили, что для обсуждения войны Израиля и палестинского движения ХАМАС провели форум, в котором приняли участие более тысячи человек. Среди прочего, на форуме обсудили вопрос оказания гуманитарной помощи жителям сектора Газа.
Вечером 29 октября толпа жителей Дагестана ворвалась в терминал международного аэропорта Махачкалы, проникла на летное поле и окружила рейс из Тель-Авива. В результате столкновений с силовиками пострадали более 20 человек, включая полицейских. Задержаны были более 80 участников беспорядков.