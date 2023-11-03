Лавров заявил о заинтересованности России в безвизовом режиме с Кувейтом

Москва заинтересована в соглашении с Кувейтом о взаимной отмене виз, заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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На пресс-конференции он подвел итоги переговоров с кувейтским коллегой Салемом Абдаллой аль-Джабер ас-Сабахом и выразил надежду на скорейшее оформление бумаг.

«Договорились сегодня подумать над тем, чтобы подготовить межправительственное соглашение о полной отмене визовых требований для граждан наших стран. Мы бы хотели, не затягивая, выйти на подписание такого документа», — цитирует Лаврова ТАСС.

Во вторник, 31 октября, власти Таиланда официально продлили срок безвизового пребывания россиян с 30 до 90 дней. Мера начала действовать 1 ноября 2023 года и продлится по 30 апреля следующего, чтобы привлечь больше туристов из РФ.