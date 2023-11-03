Песков ответил на вопрос о повышенном внимании к мигрантам

«Есть правоохранительные органы. Они выполняют свои функции, к этому нужно так и относиться. Если осуществляется правонарушение, то они преследуются по закону. Есть огромное количество добропорядочных мигрантов, которые никакие законы не нарушают», — сказал Песков.