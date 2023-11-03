Песков прокомментировал возвращение Пугачевой в Россию

Родство с иностранным агентом не должно становиться именем нарицательным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. ТАСС

«Родственники иноагентов, во-первых, именем нарицательным не являются и не должны являться. Российские граждане выезжают в другие страны, возвращаются обратно в Россию, потом выезжают опять. Это постоянный процесс», — пояснил он. Lenta.ru

Песков подчеркнул, что любой российский гражданин всегда свободно возвращается на свою Родину и так же свободно ее покидает. Вечерняя Москва