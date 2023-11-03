Путин назвал судьбоносную задачу России

Ключевой, судьбоносной задачей России остается обеспечение межнационального мира и согласия, а также укрепление культуры и традиционных ценностей. Об этом заявил президент Владимир Путин в своем приветствии участникам, организаторам и гостям Всероссийского форума «Народы России», пишет РИА Новости.

Он назвал многообразие языков, религий и обычаев истинным богатством страны.

«Поэтому государство уделяет огромное внимание сохранению самобытности каждого народа России», — подчеркнул Путин.

По словам главы государства, в работе по обеспечению межнационального мира и согласия важно задействовать весь потенциал российских религиозных, общественных и научных организаций, а также этнокультурных объединений.