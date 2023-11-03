Слуцкий высказался об участии в выборах президента в 2024 году

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий ответил на вопрос об участии в президентских выборах, пишет РИА Новости.

Слуцкий заявил, что решение об участии в выборах президента РФ в 2024 году будет объявлено в ближайшее время.

«Я об этом скажу очень скоро», — подчеркнул он.

Выборы президента РФ запланированы на март 2024 года.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предвыборную кампанию для выборов президента в 2024 году пока не объявляли. По его словам, количество кандидатов на пост не ограничено.

В сентябре представитель Кремля заявил, что президент Владимир Путин примет решение об участии в выборах после назначения дат голосования и выдвижения кандидатур.

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявляла, что ЦИК уже приступила к подготовке к выборам.