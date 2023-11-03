Слуцкий высказался об участии в выборах президента в 2024 году
Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий ответил на вопрос об участии в президентских выборах, пишет РИА Новости.
Слуцкий заявил, что решение об участии в выборах президента РФ в 2024 году будет объявлено в ближайшее время.
«Я об этом скажу очень скоро», — подчеркнул он.
Выборы президента РФ запланированы на март 2024 года.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предвыборную кампанию для выборов президента в 2024 году пока не объявляли. По его словам, количество кандидатов на пост не ограничено.
В сентябре представитель Кремля заявил, что президент Владимир Путин примет решение об участии в выборах после назначения дат голосования и выдвижения кандидатур.
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявляла, что ЦИК уже приступила к подготовке к выборам.
В начале октября в Совфеде сообщали, что дата президентских выборов 2024 г., вероятно, будет объявлена в декабре.