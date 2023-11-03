Захарова рассказала о сокрытии НАТО информации об атаках Киева на ядерные объекты

"Я думаю, что это намеренная политика стран НАТО не информировать собственную общественность об угрозах, которые идут от киевского режима в отношении ядерных объектов, они делают все, чтобы не привлекать к этому внимание", - сказала она, комментируя украинскую атаку на Курскую АЭС.