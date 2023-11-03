Россия намерена открыть второе генконсульство в Армении

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился обменяться нотами с властями Армении по поводу открытия второго генконсульства России в стране. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Из распоряжения Мишустина следует, что второе российское генконсульство появится в городе Капан на юге Армении, административном центре Сюникской области, которая граничит с Азербайджаном и Ираном.

В документе подчеркивается, что правительство РФ просит согласия властей Армении на строительство генконсульства, «стремясь содействовать развитию экономических, культурных и иных связей между двумя странами, а также расширить контакты между гражданами РФ и Армении».