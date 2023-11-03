Названо препятствия вступления Украины в НАТО

«Украина вполне может отказаться от территорий в обмен на вступление в НАТО, но вопрос в том, захочет ли этого альянс. Там четкий принцип: страна в состоянии конфликта не может быть принята в НАТО. Поэтому, когда [бывший советник главы офиса президента Украины Алексей] Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) предлагает прекратить конфликт, договориться, признать границы взамен на вступление в НАТО, это не значит, что в НАТО с этим согласны», — заметил Журавлев.