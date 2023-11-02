Российский посол заявил о провале США на Украине

© Lenta.ru

Посол заявил о провале политики США на Украине и подчеркнул, что никакого контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет.

«Что сегодня происходит? Американцы наращивают поставки оружия, наши вооруженные силы прекрасно сжигают и уничтожают все эти вооружения», — подчеркнул он.

Антонов и ранее критиковал поставки оружия США Украине. По его мнению, помощь Вашингтона Киеву находится за гранью морали и здравого смысла. Дипломат добавил, что действия Соединенных Штатов «обернутся руинами городов и полями, усеянными неразорвавшимися боеприпасами, искалеченными жизнями».