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В Германии отреагировали на статью Медведева о Польше

Европейские дипломаты опасаются, что российские высокопоставленные чиновники разделяют позицию зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева по Польше, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

В Германии отреагировали на статью Медведева о Польше
© ТАСС

Журналисты влиятельного издания отметили, что бывший президент России написал большую статью о Польше, в которой раскритиковал внешнюю и внутреннюю политику Варшавы и пригрозил «смертью польской государственности».

По данным журнала, ситуация на Украине негативно отразилась на отношениях между Варшавой и Москвой: стороны постоянно обвиняют и осуждают друг друга, делают резкие заявления.

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Основная проблема заключается в том, пояснили аналитики журнала, что нередко излишне жесткие высказывания Медведева могут отражать «настроения в высших эшелонах кремлевской элиты».

Напомним, что европейские газеты и журналы с XIX века публикуют резкие, жесткие материалы о России. Тематика и проблематика материалов меняется, но тон и отношение неизменны.

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