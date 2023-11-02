В Германии отреагировали на статью Медведева о Польше

Европейские дипломаты опасаются, что российские высокопоставленные чиновники разделяют позицию зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева по Польше, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Журналисты влиятельного издания отметили, что бывший президент России написал большую статью о Польше, в которой раскритиковал внешнюю и внутреннюю политику Варшавы и пригрозил «смертью польской государственности».

По данным журнала, ситуация на Украине негативно отразилась на отношениях между Варшавой и Москвой: стороны постоянно обвиняют и осуждают друг друга, делают резкие заявления.

Основная проблема заключается в том, пояснили аналитики журнала, что нередко излишне жесткие высказывания Медведева могут отражать «настроения в высших эшелонах кремлевской элиты».