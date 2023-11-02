Посол РФ в США рассказал об оценке американских ядерных сил

Россия оценивает ядерные возможности США в совокупности и будет искать компенсирующий потенциал против всей суммы американских ядерных сил, Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире Первого канала.

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Как уточнил дипломат, Москва не смотрит на намерения Вашингтона, она оценивает боевые возможности сил ядерного сдерживания.

«Конечно, нет, мы будем искать компенсирующий потенциал против всей суммы носителей и боезарядов Соединенных Штатов Америки», — подчеркнул он.