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Посол РФ в США рассказал об оценке американских ядерных сил

Россия оценивает ядерные возможности США в совокупности и будет искать компенсирующий потенциал против всей суммы американских ядерных сил, Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире Первого канала.

Посол РФ в США рассказал об оценке американских ядерных сил
© Russian Embassy in the USA / Globallookpress.com

Как уточнил дипломат, Москва не смотрит на намерения Вашингтона, она оценивает боевые возможности сил ядерного сдерживания.

«Конечно, нет, мы будем искать компенсирующий потенциал против всей суммы носителей и боезарядов Соединенных Штатов Америки», — подчеркнул он.

Ранее Антонов заявил, что власти США тормозят вступление в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Вашингтон также продолжает поддерживать свою военную ядерную инфраструктуру, рассказал он.

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