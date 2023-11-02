Песков объяснил, почему мероприятия Путина проходят вечером
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему публичные мероприятия Путина в последнее время проходят поздно вечером. Об этом сообщает журналист Павел Зарубин в своём Telegram-канале.
По словам Пескова, большая часть президентского графика носит непубличный, но напряжённый характер.
«Достаточно напряженный график у президента, потому что то, что вы наблюдаете — это открытая его часть, но большая часть рабочего графика президента не носит публичного характера», — рассказал Песков.
При этом пресс-секретарь добавил, что рабочие мероприятия Путина могут длиться до часу-двух ночи.
«Зачастую перед важными совещаниями, как по экономике, президент и встречи отдельные проводит, перезванивается с участниками, согласовывает какие-то позиции — это требует времени. Поэтому так, совсем в ночи начиналось», — уточнил он.
Ранее Песков прокомментировал слова главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.