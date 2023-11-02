Песков рассказал о напряженном графике Путина

"Достаточно напряженный график у президента, потому что то, что вы наблюдаете - это открытая его часть, но большая часть рабочего графика президента не носит публичного характера", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, почему мероприятия президента в последние дни начинались достаточно поздно.