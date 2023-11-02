Песков рассказал о напряженном графике Путина

Рабочий график президента РФ Владимира Путина достаточно напряженный, но большая его часть не носит публичный характер.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой журналист Павел Зарубин опубликовал в своем телеграм-канале.
"Достаточно напряженный график у президента, потому что то, что вы наблюдаете - это открытая его часть, но большая часть рабочего графика президента не носит публичного характера", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, почему мероприятия президента в последние дни начинались достаточно поздно.
"Иногда может и до часу, до двух часов ночи длиться", - пояснил Песков.