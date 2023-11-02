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Песков: рабочие мероприятия у Путина могут длиться до часу-двух ночи

Рабочий график президента РФ Владимира Путина достаточно напряженный, но большая его часть не носит публичный характер.

Песков рассказал о напряженном графике Путина
© РИА Новости

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой журналист Павел Зарубин опубликовал в своем телеграм-канале.

"Достаточно напряженный график у президента, потому что то, что вы наблюдаете - это открытая его часть, но большая часть рабочего графика президента не носит публичного характера", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, почему мероприятия президента в последние дни начинались достаточно поздно.

"Иногда может и до часу, до двух часов ночи длиться", - пояснил Песков.