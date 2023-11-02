Захарова: создание справедливого миропорядка нельзя начинать с "убийства надежд"

"В итоге пассажиров корабля провели через фильтрационные мероприятия и депортировали в организованные Лондоном концентрационные лагеря на Кипре. По различным оценкам, через эти лагеря прошли до от 50 до 70 тыс. человек. Большинство из них в итоге все же перебрались на территорию созданного в мае 1948 года Израиля и там осели", - добавила она.



"Сегодня сотням тысяч палестинцев предложено "сесть на корабль" и покинуть родные земли, потому что "их семьи и дома могут быть уничтожены". "Если мы все выбираем более справедливый мировой порядок, его строительство нельзя начинать с убийства надежд", - подчеркнула официальный представитель МИД России.