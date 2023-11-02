Экс-глава МИД Австрии рассказала об особенностях работы в Петербурге
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала, что в сентябре переехала в Петербург. Она призналась, что работает с утра до ночи. Об этом пишет РБК.
Ранее Кнайсль сообщала, что работает в центре G.O.R.K.I. (The Geopolitical Observatory for Russia’s Key Issues) при Санкт-Петербургском государственном университете.
«Я начинаю работать в 7 утра, обыкновенно я ухожу из офиса в 11 вечера, таков мой график», — уточнила экс-министр.
Кнайсль пояснила, что ее не волнует погода северной столицы. Она добавила, что у нее нет времени на туризм, осмотр достопримечательностей.
Это связано с тем, заметила экс-глава МИД Австрии, что перед ней стоит задача построения с нуля целой структуры, обустройства центра.
Напомним, что в июле 2022 года Кнайсль покинула Австрию на фоне поступающих в ее адрес угроз и переехала в Ливан, а затем в Россию, в деревню в Рязанской области.