Экваториальная Гвинея отвергла статут МУС и пригласила Путина на саммит

"Я попросил моего друга, президента Владимира Путина дать возможность Экваториальной Гвинее принять у себя следующий саммит Россия-Африка, если он может состояться на африканском континенте", - сказал он. RT на русском

Президент подчеркнул, что Экваториальная Гвинея не подписывала договор Международного уголовного суда и отвергает желание других стран навязывать свою волю другим. "Мы не потерпим вмешательства других государств, поэтому мы выдвигаем свою кандидатуру на проведение конференции Россия - Африка… Я это сказал моему другу президенту Путину, он сможет принять участие лично и мы приглашаем его в Экваториальную Гвинею", - добавил он.ТАСС