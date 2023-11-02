В Госдуме назвали последствия запрета нетиповых упаковок продуктов

"Очень важно не сформировать дополнительные затраты со стороны производителей. Мы исходим из того, чтобы нашим покупателям было комфортно. Мы понимаем, что необходимость переналадки производственных процессов, необходимость затрат на новую упаковку повлечет издержки", — заключил он.