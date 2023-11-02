Медведев: русофобия «похоронила» отношения Польши и России

Зампред Совбеза и бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что отношения между Москвой и Варшавой были «похоронены» русофобией со стороны Польши. Об этом Медведев написал в своей статье для «Российской газеты».

По мнению Медведева, Польша намеренно усугубляет ситуацию на Украине, а отношения с Россией были значительно ухудшены из-за многочисленных русофобских заявлений.

«Буквально за несколько месяцев соскочившая с катушек Польша превратилась в прифронтовое государство, а его значение как регионального оппонента России значительно возросло. Оголтелая польская русофобия уже давно фактически похоронила отношения между нашими государствами», — написал он.

Медведев также добавил, что Польша использует ситуацию на Украине как прикрытие для собственной борьбы за лидирующие позиции в Европе.

«Возможно, что-то изменится во внутренней политике Польши и ее сильно просевших отношениях с еврограндами, но курс на территориальный реваншизм, жажда которого снедает современных поляков, останется прежним», — добавил он.