Генсек ООН сожалеет об отзыве РФ ратификационной грамоты ДВЗЯИ

"Генеральный секретарь очень сожалеет об отзыве Россией ратификации ДВЗЯИ. Он неизменно говорит о необходимости вступления в силу договора, который является одним из основных столпов глобальной архитектуры в сфере [ядерного] разоружения и нераспространения. Он убедительно призывает все страны, которые еще не ратифицировали ДВЗЯИ, сделать это безотлагательно и без каких-либо условий, особенно те страны, чья ратификация требуется для вступления договора в силу. Генеральный секретарь призывает все ядерные государства публично подтвердить мораторий на испытания ядерного оружия и свою приверженность ДВЗЯИ", - сказал он.