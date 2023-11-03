Генсек ООН сожалеет об отзыве РФ ратификационной грамоты ДВЗЯИ

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сожалеет об отзыве Россией ратификационной грамоты Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом сообщил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
"Генеральный секретарь очень сожалеет об отзыве Россией ратификации ДВЗЯИ. Он неизменно говорит о необходимости вступления в силу договора, который является одним из основных столпов глобальной архитектуры в сфере [ядерного] разоружения и нераспространения. Он убедительно призывает все страны, которые еще не ратифицировали ДВЗЯИ, сделать это безотлагательно и без каких-либо условий, особенно те страны, чья ратификация требуется для вступления договора в силу. Генеральный секретарь призывает все ядерные государства публично подтвердить мораторий на испытания ядерного оружия и свою приверженность ДВЗЯИ", - сказал он.
Дюжаррика спросили, получил ли Гутерриш послание министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова об отзыве Россией ратификационной грамоты ДВЗЯИ.
"Я не знаю, было ли письмо получено", - ответил представитель генерального секретаря всемирной организации.
Об отзыве ратификации ДВЗЯИ
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому Россия отзывает ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
Договор был подписан от имени России в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года и ратифицирован ею 27 мая 2000 года. Документ должен был стать основным международно-правовым инструментом для прекращения любых видов ядерных испытаний. Однако до настоящего времени договор так и не вступил в силу, поскольку его не ратифицировали 8 государств из 44, имеющих ядерное оружие или потенциальные возможности для его создания.
Как отмечается в сопроводительных материалах, принятый закон был разработан с целью восстановления паритета обязательств в области контроля над ядерными вооружениями. При этом уточняется, что документ создает правовую основу для отзыва Россией ратификационной грамоты, но не предполагает выхода страны из ДВЗЯИ.