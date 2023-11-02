Лавров обсудил с главой МИД Египта ситуацию в секторе Газа
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонных переговоров с главой египетского внешнеполитического ведомства Самехом Шукри обсудил ситуацию в секторе Газа.
"Отмечена неприемлемость любых насильственных действий в отношении мирных жителей, нанесения ударов по жилой застройке, объектам гражданской инфраструктуры", - говорится на официальном сайте МИД России.
Стороны подтвердили общую позицию в пользу незамедлительного установления долгосрочного прекращения огня, а также указали на необходимость налаживания устойчивого гуманитарного доступа в сектор Газа.
Отдельно Сергей Лавров в разговоре со своим египетским коллегой подчеркнул необходимость скорейшей организации эвакуации из палестинского анклава находящихся там граждан России.