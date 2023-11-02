Лавров обсудил с главой МИД Египта ситуацию в секторе Газа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонных переговоров с главой египетского внешнеполитического ведомства Самехом Шукри обсудил ситуацию в секторе Газа.

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"Отмечена неприемлемость любых насильственных действий в отношении мирных жителей, нанесения ударов по жилой застройке, объектам гражданской инфраструктуры", - говорится на официальном сайте МИД России.

Стороны подтвердили общую позицию в пользу незамедлительного установления долгосрочного прекращения огня, а также указали на необходимость налаживания устойчивого гуманитарного доступа в сектор Газа.