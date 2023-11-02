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Блокировка сайтов и признание штрафов с Белоруссией: какие законы подписал сегодня Путин

Президент России Владимир Путин подписал сегодня закон о блокировке сайтов с призывами к сбору средств для ВСУ и еще ряд документов, влияющих на внешнюю и внутреннюю политику. О том, какие документы подписаны главой государства, в материале «Рамблера».

Блокировка сайтов и признание штрафов с Белоруссией: какие законы подписал сегодня Путин
© globallookpress.com

Блокировка сайтов с призывом к сбору средств для украинских военных

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Президент России Владимир Путин подписал сегодня закон, который позволит быстро блокировать сайты, собирающие деньги для Вооруженных сил Украины, а также призывающие к массовым беспорядкам. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон вносит изменения в статью 15-3 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и статью 16 ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях». Теперь генеральный прокурор России и его заместители имеют право обратиться в Роскомнадзор для оперативной блокировки нарушающих закон сайтов.

Глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев отметил, что ответственность за финансирование ВСУ уже и так предусмотрена статьей 275 УК РФ «Государственная измена». Наказание по ней может быть вплоть до пожизненного лишения свободы, пишет РИА Новости.

Закон о взаимном признании автоштрафов с Белоруссией

Президент РФ Владимир Путин также сегодня ратифицировал соглашение с Белоруссией о взаимном признании и исполнении решений по делам о правонарушениях в области дорожного движения, которое было подписано 8 сентября 2022 года в киргизском городе Чолпан-Ата, пишет ТАСС.

Уплата штрафов за нарушение ПДД будет производиться в национальной валюте стороны, на территории которой осуществляется исполнение решений. Ответственность за это несут МВД обеих стран. Сумма штрафов будет для простоты округляться до полного рубля в сторону уменьшения, а деньги поступят в доход стороны проживания нарушителя.

Отзыв ратификацию договора о запрете на ядерные испытания

Сегодня главой государства был также подписан закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Закон вступает в силу со дня опубликования. В сопроводительных материалах подчеркивается, что он необходим для восстановления паритета обязательств в области контроля над ядерным оружием. При этом документ не предполагает выхода страны из ДВЗЯИ.

Упрощение аренды жилья для военнослужащих

Закон, отменяющий конкурсные процедуры при госзакупках в сфере аренды жилья для военнослужащих по контракту, был подписан президентом Владимиром Путиным и опубликован сегодня, пишет «Парламентская газета».

Закон призван исключить доступ к информации о местах дислокации воинских частей и численности военнослужащих, которая публиковалась в рамках объявления конкурса на госзакупках. Им разрешается брать в аренду жилье у единственного поставщика. В том числе заключая контракт на аренду жилья на территории РФ и за рубежом для военных и членов их семей.

Расширение экспорта СПГ

Президент России Владимир Путин подписал и закон, разрешающий экспорт сжиженного природного газа (СПГ) без привязки к конкретным месторождениям. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно закону, экспорт СПГ разрешен для компаний с государственной долей более 50% и без привязки к конкретным месторождениям. При этом они должны быть расположены полностью или частично севернее 67-й параллели.

Ранее такое право получали только проекты «Ямал СПГ», «Арктик СПГ 1-3». Теперь его смогут использовать «Мурманский СПГ» и «Криогаз-Высоцк», пишет «Российская газета».

Договор с Индонезией о выдаче преступников

Глава России также подписал документ о ратификации договора, подписанного в провинции Бали 31 марта 2023 года, который предусматривает, что стороны обязуются выдавать по запросу лиц, разыскиваемых за уголовные преступления. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

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