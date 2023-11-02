Посол Израиля оценил данные ООН о гибели женщин и детей в Газе

Я не думаю, что 70 процентов погибших — это женщины и дети. Я считаю, что эти цифры просто неправильные. У них же нет, у всех этих агентств, точных данных. Они получают эти данные из Министерства здравоохранения ХАМАС, которое контролируется ХАМАС. Надо действительно проверять все эти данные, — заявил Цви.