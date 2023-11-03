Путин пообщается с новым составом Общественной палаты

Президент РФ Владимир Путин встретится с членами Общественной палаты восьмого созыва, в который впервые вошли в том числе представители новых регионов России.

Как сообщали в самой палате, встреча с главой государства пройдет на площадке итогового форума "Сообщество", который проводится в Музее Победы в Москве.

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Путин традиционно встречается с членами Общественной палаты после формирования нового состава. Президент обсуждает с участниками их предложения и идеи, связанные с социальными сферами: в спорте, сохранении исторической памяти, вопросах поддержки волонтерских движений, а также в вопросах развития национальных проектов.

Так, в 2020 году президент общался с ними по видеосвязи и тогда отмечал, что этот орган призван "консолидировать общество, продвигать общие интересы и предлагать общенациональную созидательную повестку".

Об Общественной палате восьмого созыва

Ранее в пресс-службе Общественной палаты указывали, что восьмой состав органа планирует уделить особое внимание вопросам, связанным со специальной военной операцией и жизнью новых регионов России, оказанием помощи военнослужащим и их семьям, сохранением исторической памяти.

Новый состав органа приступил к работе в июне этого года. В начале апреля Путин своим указом утвердил 40 членов палаты по квоте главы государства. А в начале июня эти делегированные регионами и президентом члены ОП выбрали своих коллег от общероссийских общественных объединений, завершив тем самым формирование нового состава данного органа. Первое заседание прошло 20 июня, секретарем ОП была переизбрана Лидия Михеева.

В этом году от Донецкой Народной Республики в палату вошла поэтесса Анна Ревякина, от Луганской Народной Республики - ректор Луганского государственного университета им. Владимира Даля Виктор Рябичев. Запорожскую область представляет председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, а Херсонскую - Владимир Овчаренко, ранее возглавлявший Общественный совет региона.